Хабаровские энергетики вновь трудятся в режиме повышенной готовности

В связи с очередным ухудшением погоды на территории Хабаровского края руководством Хабаровских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») введен режим повышенной готовности.

По прогнозам синоптиков, в ряде районов Хабаровского края ожидаются сильные осадки и метель с ветром, достигающим 28 м/с. Такие неблагоприятные погодные условия оказывают негативное влияние на штатную работу энергооборудования. В связи с чем в персонал филиала перешел в режим повышенной готовности для оперативного устранения последствий снежного циклона.

- По состоянию на 11.00 (по хабаровскому времени) крупных отключений в сетях АО «ДРСК» не зафиксировано. Незначительные перебои в электроснабжении имеются в Николаевском муниципальном районе, среди погашенных местных потребителей социально значимых объектов нет. В ликвидации аварийной ситуации, связанной с обрывом провода, задействована оперативно-выездная бригада в количестве шести специалистов и двух единиц техники, - отметил главный инженер Хабаровских электрических сетей Дмитрий Дмитриев.

Введенный в хабаровском филиале АО «ДРСК» режим повышенной готовности продлится до 05 декабря. В течение всего действия РПГ работники соответствующих служб энергокомпании ведут круглосуточный мониторинг состояния объектов электросетевого хозяйства.