Хабаровские следователи займутся компаниями, которые привезли коронавирусных вахтовиков

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Новоприбывших не отравляют на карантин
Нарушения в обеспечении санитарного режима на вахтовых предприятиях серьезно повышает уровень заболеваемости коронавирусом в Хабаровском крае, сообщает ИА DEITA.RU.
По сведениям местного Роспотребнадзора, в течение последних недель число подхвативших болезнь на работе выросло вчетверо. По словам главного санитарного врача края Татьяны Зайцевой, нередко выясняется, что приехавшие на вахту работники отправляются в отдаленные районы субъекта без положенного карантина.
«Для передачи в следственные органы готовятся материалы сразу по трем предприятиям-нарушителям. Мы ведем расследование в отношении организаций ООО ССК "Газрегион", ООО "Альянс-Стройиндустрия", работающих в Хабаровске, а также рыбодобывающей компании "Север" в Охотском районе. Последняя, к примеру, завезла 9 уже зараженных вахтовиков, которые не прошли через обсерватор», – констатировала специалист.
Губернатор региона Сергей Фургал потребовал сразу передавать все подобные факты правоохранителям.