Хабаровский край стал рекордсменом по добыче золота

Как сообщили власти Хабаровского края, объем по добыче золота в прошлом году превысил исторический рекорд почти на 1,7%, рассказывает ИА DEITA.RU со ссылкой на сайт Правительства Хабаровского края.

Всего горняками было добыто более 25 тонн ценного металла, что стало новым исторических рекордом по добыче золота. Работы велись как по разработке рудного золота, так и по добыче золота в россыпи. Рабочим преодолели много препятствий из-за долгого паводка, накрывшего Хабаровский край прошлым летом. Добывающим компаниям пришлось прибегнуть к особым мерам для обеспечения бесперебойного рабочего процесса, откачивать воду, укреплять дамбы. Все это проводилось под контролем Минприроды.

Результат превзошел все ожидания, компании по добыче золота, внесшие свой вклад, не только выполнили план, но и нарастили объемы, достигнув нового исторического рекорда.

В связи с этим повысились и налоговые отчисления, поступившие в казну края. Так горняки перечислили порядка 6 млрд рублей, что на 13% больше прошлогоднего показателя.