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Хабаровский край выделил деньги на проект жилого комплекса в Комсомольске-на-Амуре

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Проектирование нового жилого комплекса за счет бюджета Хабаровского края начнется вскоре в Комсомольске-на-Амуре, сообщает ИА DEITA.RU по материалам RosTender.info.

Комитет госзаказа края объявил тендер на подготовку проектной и рабочей документации для строительства группы жилых домов. На эти цели из краевого бюджета направят 17,3 млн рублей. Объект входит в перечень краевых адресных инвестиционных проектов на 2020 год.

Как следует из конкурсной документации, проектировщику предстоит определить в ходе работы площадь застройки участка и количество домов. Согласно требованиям заказчика, в них должна размещаться 101 квартира общей площадью не менее 4385,8 кв. метров.

Дома будут вводить в строй поэтапно. Дворы планируют озеленить и благоустроить, построить стоянки для машин, разделить пешеходные и автомобильные зоны, устроить зону отдыха и игровые детские площадки. Точное местонахождение места будущей застройки в документации не указывается. Проект должен быть готов к 16 декабря 2020 года.

Заявки от участников тендера принимают до 4 февраля, а 13 февраля подведут его итоги и выберут победителя.

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