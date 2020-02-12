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6 Декабрь 2019, 18:15

Хабаровский маньяк нападал на людей с ножом из-за обиды на женщину

нож

Мужчина планировал продолжить резать прохожих

В Хабаровском крае задержан мужчина, нападавший с ножом на прохожих, сообщает ИА DEITA.RU.

В течение этого месяца он уже дважды атаковал с ножом женщин. Кроме того, стало известно, что он и раньше дважды выходил на улицы с агрессивными намерениями, одна жертва не выжила, пишет «Хабаровский край сегодня». Сегодня местная полиция опубликовала допрос подозреваемого.

«Преступления делал из-за девушки, я хотел вернуть её таким образом назад, резонанс сделать. План не сработал», – говорит мужчина.

Также он утверждает, что вины за собой не чувствует, потому что «нас такими сделали».

По словам отчим задержанного, тот всегда носит с собой ножи. Первый срыв тоже был из-за женщины, тогда мужчина пугал соседей, бегая по улице с ножом. Ножи и одежда, предположительно использованные подозреваемым во время атак, найдены у него дома.

«Задержанный рассказал, что планировал и в дальнейшем продолжать нападения с ножом. Ближайшее должно было произойти в те сутки, когда он был задержан стражами правопорядка», - говорит начальник пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щёголева. 

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