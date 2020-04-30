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Хабаровский офицер отправится в колонию строгого режима

СИЗО, колония, тюрьма

Доказано, что он взял взятку в полмиллиона

Офицер-связист, проходивший военную службу в одной из воинских частей Хабаровска, отправится за решетку из-за своей коррумпированности, сообщает ИА DEITA.RU.

Заместитель комбата помог контрактнику, находившемуся под его руководству, избежать реальной службы, по документам оставаясь в части. Военнослужащий не только якобы исполнял свои обязанности, но еще и получал денежное довольствие, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

«Установлено и доказано, что капитан Поляков за взятку в размере 500 тысяч рублей незаконно освободил от исполнения обязанностей военной службы подчинённого военнослужащего по контракту», – рассказали в окружном управлении ФСБ.

Суд признал офицера виновным во взяточничестве и превышении полномочий. За это он отправится в колонию строгого режима на 7,5 лет. Кроме того, проштрафившийся военный должен будет выплатить один миллион рублей в качестве компенсации довольствия контрактника.

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