Хабаровский офицер отправится в колонию строгого режима

Офицер-связист, проходивший военную службу в одной из воинских частей Хабаровска, отправится за решетку из-за своей коррумпированности, сообщает ИА DEITA.RU.

Заместитель комбата помог контрактнику, находившемуся под его руководству, избежать реальной службы, по документам оставаясь в части. Военнослужащий не только якобы исполнял свои обязанности, но еще и получал денежное довольствие, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

«Установлено и доказано, что капитан Поляков за взятку в размере 500 тысяч рублей незаконно освободил от исполнения обязанностей военной службы подчинённого военнослужащего по контракту», – рассказали в окружном управлении ФСБ.

Суд признал офицера виновным во взяточничестве и превышении полномочий. За это он отправится в колонию строгого режима на 7,5 лет. Кроме того, проштрафившийся военный должен будет выплатить один миллион рублей в качестве компенсации довольствия контрактника.