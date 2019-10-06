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Хабиб победил Бузову
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил российскую певицу Ольгу Бузову по количеству подписчиков в Instagram, сообщает DEITA.RU.
На Synergy Global Forum он рассказал о своем отношении к этой победе. «Если я скажу, что Instagram мне не важен, то совру. А врать не хочется. После боя с Порье вышла эта информация про меня и Бузову. Я даже этого не знал, что идёт соперничество, не соревновался с ней. Но всегда приятно быть первым. Надеюсь, она поймёт. Женщины ведь тоже стараются везде быть первыми. Я всегда сам вел Instagram, старался писать без ошибок. У меня в школе была очень хорошая орфография. Хорошо еще, что Instagram не показывает почерк», - сказал спортсмен.
На данный момент за жизнью Нурмагомедова в Instagram следят около 17,3 миллиона подписчиков. На аккаунт Бузовой подписано ровно на миллион меньше.Дмитрий Санников