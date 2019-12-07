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Хакеры мешают уважаемым людям прятать деньги

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Хакер взломал банковскую сеть «Cayman national bank», сообщает DEITA.RU.

Ответственность за кражу данных взял на себя хакер Финеас Фишер. Он назвал атаку политически мотивированной и призвал других хакеров присоединиться к «борьбе с неравенством и капитализмом».

Банковская сеть эта известна тем, что помогает сверхуважаемым и крайне состоятельным людям скрытно переводить деньги туда, где им самое место.  То есть, подальше от чужих глаз, включая налоговые органы.

В результате атаки хакер смог утащить 2 терабайта данных на почти 1500  клиентов и 3800 организаций  по переводам, почтовые архивы и реквизиты контрагентов. Информацию хакер выложил в открытом доступе.

В прошлый раз подобный случай произошел в 2016 году и получил название «Панамский архив». Тогда удалось раскрыть крупную сеть офшоров и выявить связь с отмыванием денег уважаемых людей.

Дмитрий Санников

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