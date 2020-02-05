Новости
Хакеры научились воровать деньги из-за паники от коронавируса
5 Февраль 2020, 00:30
Путин рассмешил общественность ПООПами
4 Февраль 2020, 23:45
«Февраль...»: Медведев раскрыл тайну своего отдыха
4 Февраль 2020, 23:15
Люди Медведева возглавят «Почту России»
4 Февраль 2020, 22:45
Вместо совещания: российских чиновников отправили убирать снег
4 Февраль 2020, 22:15
Песков сказал, полетит ли Путин в Китай
4 Февраль 2020, 21:45
Цены на авиабилеты вырастут в ночь на среду
4 Февраль 2020, 21:15
Авиакомпания отказалась вывозить граждан СНГ из зараженного Китая
4 Февраль 2020, 20:45
Хакеры научились воровать деньги из-за паники от коронавируса
Пользователей интернета предупреждают о массовом воровстве денег с карт
На волне всеобщей паники от эпидемии коронавируса хакеры
изобрели новый способ воровства денег с карт и счетов, сообщает ИА DEITA.RU.
Пользователей интернета просят не переходить по ссылкам с пугающими новостями о
вирусе.
Как пишет Life, тревогой людей по поводу распространения вируса пользуются мошенники. Они рассылают по электронной почте ссылки на сайты с пугающими заголовками и дезинформацией. Однако, перейдя по ссылке, человек скачивает на свое устройство вредоносную программу.
Специалисты в сфере компьютерной безопасности предупреждают: скачанные программы и трояны воруют персональные данные, в том числе пароли и информацию о картах. Пользователям рекомендуют смотреть, какие файлы скачиваются на их устройства: стоит быть осторожными с файлами с расширением .exe или .lnk.
Ранее сообщалось о том, что коронавирус вызвал проблемы с ценами на Дальнем Востоке. Из-за того, что границы с Китаем закрыты, овощи и фрукты резко выросли в цене в супермаркетах. Власти обещали открыть границы для фур – чтобы не создавать дефицита овощей.