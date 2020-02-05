Хакеры научились воровать деньги из-за паники от коронавируса

На волне всеобщей паники от эпидемии коронавируса хакеры изобрели новый способ воровства денег с карт и счетов, сообщает ИА DEITA.RU. Пользователей интернета просят не переходить по ссылкам с пугающими новостями о вирусе.



Как пишет Life, тревогой людей по поводу распространения вируса пользуются мошенники. Они рассылают по электронной почте ссылки на сайты с пугающими заголовками и дезинформацией. Однако, перейдя по ссылке, человек скачивает на свое устройство вредоносную программу.

Специалисты в сфере компьютерной безопасности предупреждают: скачанные программы и трояны воруют персональные данные, в том числе пароли и информацию о картах. Пользователям рекомендуют смотреть, какие файлы скачиваются на их устройства: стоит быть осторожными с файлами с расширением .exe или .lnk.

Ранее сообщалось о том, что коронавирус вызвал проблемы с ценами на Дальнем Востоке. Из-за того, что границы с Китаем закрыты, овощи и фрукты резко выросли в цене в супермаркетах. Власти обещали открыть границы для фур – чтобы не создавать дефицита овощей.