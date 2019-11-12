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Халява кончилась: озвучены новые условия льготных перелетов
Полпред президент Путина в ДВФО уточнил новые правила
плоских тарифов по перестал с Дальнего Востока и обратно, сообщает DEITA.RU.
Уже в ближайшее время ожидается серьезная корректировка схемы. Схема разработана Юрием Трутневым в сотрудничестве с вице-премьером Максимом Акимовым и содержит ряд важных изменений.Так, в проигрыше остаются люди, работающие на Дальнем Востоке вахтовым методом. Как уточнил полпред, вся схема изначально была заточена под отпуска и льготы.
Люди должны иметь возможность съездить отдохнуть в европейскую часть России, а люди с Запада получают возможность оценить туристическую привлекательность Дальнего Востока. Речь никогда не шла о рабочих нуждах. Поэтому сезонные вахтовики этой преференцией воспользоваться больше не смогут. Как именно будет регулироваться этот момент, полпред не уточнил.
Юрий Трутнев и ранее заявлял, что плоские тарифы, в первую очередь, это прерогатива местных жителей. И работу должны получать жители Дальнего Востока. «Болтаться» между регионами Акимов и Трутнев людям запретили.
Кроме того, утвержден самый главный нюанс программы. Чиновники договорились о повышении базовых плоских тарифов на перелет из Москвы в дальневосточный регион и обратно. Отныне «Аэрофлот» будет летать туда-обратно за 26 100 рублей против прошлой цены в 25 тысяч, а дочерняя авиакомпания - «Россия» - будет летать за 22 900 против 22 000.
Ранее недовольство существующими плоскими тарифами выражал и глав Минтранса Евгений Дитрих. Он сказал, что они нуждаются в серьезном реформировании. Сейчас субсидии авиаперелетов действуют из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград. Их цена никак не соответствуют рыночным отношениям, и, по словам министра, только замедляет развитие региона.
Уже в октябре было очевидно, что льготы пересмотрят в сторону повышения. Так и случилось.
Подлили масла в огонь и глава «Аэрофлота» Виталий Соловьев, высказавших недовольство отсутствием «рынка» на маршруте еще на полях ВЭФ. Однако тогда Владимир Путин озвучил иную позицию и пожурил Соловьева за рост тарифов больше инфляции - аж на 7 процентов.
Власти страны бьются над решением проблемы долгие годы. В перспективе планируется создание нового регионального авиаперевозчика либо очередной дочерней структуры аэрофлота, работающей исключительно по ДВ-направлению. Эти разговоры пока остаются делом кулуарным, а по факту граждане имеют лишь повышение тарифов.
Василий Кучин