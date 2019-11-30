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Хамоватых чиновников будут наказывать штрафом и дисквалификацией

Чиновник

Депутаты Государственной думы РФ от КПРФ внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому чиновников за оскорбление обычных граждан, будут штрафовать или дисквалифицировать, сообщает DEITA.RU.

Законопроект будет рассмотрен на заседании в следующем месяце. Инициаторы документа отмечают, что в последнее время все чаще чиновники на местах во время публичных выступлений своими заявлениями противоречат социальным обязательствам взятыми государством. Однако за подобные высказывания привлечь их к ответственности невозможно, исключение дисциплинарное взыскание от руководителя, и то его можно оспорить в суде.

Также авторы отдельно выделяют, что в настоящее время в правовом поле появился дисбаланс. За оскорбление власти – уголовная ответственность, а за оскорбление чиновником избирателя ничего нет. Депутаты предлагают дополнить Кодекс об Административных правонарушениях соответствующей статьей, по которой будет предусмотрен штраф 30-50 тысяч рублей, а для чиновников дисквалификация до 3-х лет. Наказание будет назначаться за неуважение к жителям РФ и отрицание гособязательств по построению условий для жизни.

Иван Юрьев

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