telegr wh call

Новости

Стало известно, почему в небе просят выключать телефоны

29 Май 2020, 01:15

Новые правила техосмотра разъяснила ГИБДД

29 Май 2020, 00:15

Сбербанк сделал важную услугу для владельцев карт

28 Май 2020, 23:15

Как помочь детям выйти из самоизоляции, сказала психолог

28 Май 2020, 22:15

Эксперт: Собянин генерирует политический протест в Москве

28 Май 2020, 21:15

Хабаровчане ждут снега летом

28 Май 2020, 20:15

Мэр Магадана рассказал, как нужно было «отбивать» яйца у горожан

28 Май 2020, 19:45

Владивостокской таможне добавили нагрузки

28 Май 2020, 19:31

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Хамский катер оказал сопротивление и пытался скрыться от пограничников

Море, вечер, закат, коса

Экипаж катера оказал сопротивление пограничникам и пытался скрыться в открытом море, сообщили ИА DEITA.RU в пограничном управлении ФСБ России по восточному арктическому району.

Около 1 часа ночи 28 мая 2020 года в ходе патрулирования акватории Авачинской губы сотрудниками ПУ ФСБ России по восточному арктическому району в бухте Богородское озеро был обнаружен моторный катер «Ямаха» без бортовых номеров с тремя гражданами России. Законные требования пограничников об остановке для проверки экипажем катера были проигнорированы. Более того, лица находящиеся на маломерном судне оказали сопротивление сотрудникам, поднявшимся на борт, и попытались скрыться на катере в территориальном море. Решительными действиями пограничников катер был остановлен.

Неожиданное появление сотрудников Пограничного управления вызвало крайне негативную реакцию у лиц, находящихся на катере, которые позволяли себе хамское, неуважительное поведение по отношению к пограничникам, при этом всячески препятствовали проведению объективной проверки.

В ходе осмотра катера на борту обнаружены мешки с живым крабом-стригуном и готовая нажива для крабовых ловушек. Выяснилось, что катер вышел во внутренние морские воды Российской Федерации в ночное время суток без уведомления пограничных органов. Кроме того, катер был оборудован электрической лебедкой для подъема из воды тяжелых грузов, свидетельствующей о том, что для добычи краба использовались промышленные ловушки, запрещенные для использования в любительском рыболовстве.

В настоящее время катер изъят, водные биоресурсы выпущены в естественную среду обитания. Проводится разбирательство.

ПУ ФСБ России по восточному арктическому району напоминает,  что неповиновение законному требованию сотрудников органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением ими служебных обязанностей влечет наложение штрафа или административный арест. 

Читайте также:

Уголь стал основой дальневосточной экономики

Японцы не ждут дальневосточников и не дадут денег

Закон о чипировании принят в Приморье

Дмитрий Санников

Популярное

Предсказан массовый исход россиян с дач и коттеджей

Закон о чипировании принят в Приморье

Хамский катер оказал сопротивление и пытался скрыться от пограничников

Дорога в Приморье впервые увидит асфальт
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...