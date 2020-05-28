Хамский катер оказал сопротивление и пытался скрыться от пограничников

Экипаж катера оказал сопротивление пограничникам и пытался скрыться в открытом море, сообщили ИА DEITA.RU в пограничном управлении ФСБ России по восточному арктическому району.

Около 1 часа ночи 28 мая 2020 года в ходе патрулирования акватории Авачинской губы сотрудниками ПУ ФСБ России по восточному арктическому району в бухте Богородское озеро был обнаружен моторный катер «Ямаха» без бортовых номеров с тремя гражданами России. Законные требования пограничников об остановке для проверки экипажем катера были проигнорированы. Более того, лица находящиеся на маломерном судне оказали сопротивление сотрудникам, поднявшимся на борт, и попытались скрыться на катере в территориальном море. Решительными действиями пограничников катер был остановлен.

Неожиданное появление сотрудников Пограничного управления вызвало крайне негативную реакцию у лиц, находящихся на катере, которые позволяли себе хамское, неуважительное поведение по отношению к пограничникам, при этом всячески препятствовали проведению объективной проверки.

В ходе осмотра катера на борту обнаружены мешки с живым крабом-стригуном и готовая нажива для крабовых ловушек. Выяснилось, что катер вышел во внутренние морские воды Российской Федерации в ночное время суток без уведомления пограничных органов. Кроме того, катер был оборудован электрической лебедкой для подъема из воды тяжелых грузов, свидетельствующей о том, что для добычи краба использовались промышленные ловушки, запрещенные для использования в любительском рыболовстве.

В настоящее время катер изъят, водные биоресурсы выпущены в естественную среду обитания. Проводится разбирательство.

ПУ ФСБ России по восточному арктическому району напоминает, что неповиновение законному требованию сотрудников органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением ими служебных обязанностей влечет наложение штрафа или административный арест.