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Хамство может стать причиной для увольнения чиновников
Законопроект пока не рассмотрен
Государственным и муниципальным служащим могут вменить в обязанность вежливость с гражданами, сообщает ИА DEITA.RU.
Проект закона, предусматривающий возможность уволить чиновника за поведение, не соответствующее Типовому кодексу этики и служебного поведения государственных и муниципальных служащих РФ, уже внесен в Госдуму. Профильный комитет рассмотрит его в первом чтении в ближайшее время, пишет «Парламентская газета».
Кроме увольнения, невежливого служащего могут ждать и менее серьезные последствия: замечание, выговор или же предупреждение о неполном служебном соответствии. По задумке авторов инициативы, здесь должна играть роль серьезность нарушения, порочащего честь госоргана и портящего его репутацию.
В начале этого года глава государства Владимир Путин заявил, что хамство со стороны чиновников должно наказываться строже, чем со стороны рядовых граждан.