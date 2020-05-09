Хамство может стать причиной для увольнения чиновников

Государственным и муниципальным служащим могут вменить в обязанность вежливость с гражданами, сообщает ИА DEITA.RU.

Проект закона, предусматривающий возможность уволить чиновника за поведение, не соответствующее Типовому кодексу этики и служебного поведения государственных и муниципальных служащих РФ, уже внесен в Госдуму. Профильный комитет рассмотрит его в первом чтении в ближайшее время, пишет «Парламентская газета».

Кроме увольнения, невежливого служащего могут ждать и менее серьезные последствия: замечание, выговор или же предупреждение о неполном служебном соответствии. По задумке авторов инициативы, здесь должна играть роль серьезность нарушения, порочащего честь госоргана и портящего его репутацию.

В начале этого года глава государства Владимир Путин заявил, что хамство со стороны чиновников должно наказываться строже, чем со стороны рядовых граждан.