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17 Февраль 2020, 14:13

Хамство может стать причиной для увольнения чиновников

хам

Законопроект пока не рассмотрен

Государственным и муниципальным служащим могут вменить в обязанность вежливость с гражданами, сообщает ИА DEITA.RU.

Проект закона, предусматривающий возможность уволить чиновника за поведение, не соответствующее Типовому кодексу этики и служебного поведения государственных и муниципальных служащих РФ, уже внесен в Госдуму. Профильный комитет рассмотрит его в первом чтении в ближайшее время, пишет «Парламентская газета».

Кроме увольнения, невежливого служащего могут ждать и менее серьезные последствия: замечание, выговор или же предупреждение о неполном служебном соответствии. По задумке авторов инициативы, здесь должна играть роль серьезность нарушения, порочащего честь госоргана и портящего его репутацию.

В начале этого года глава государства Владимир Путин заявил, что хамство со стороны чиновников должно наказываться строже, чем со стороны рядовых граждан.

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