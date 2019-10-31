Хамство по «безналу» - водитель довел до слез пассажирку

Тема безналичной оплаты все еще остается довольно острой в общественном транспорте Владивостока. Так, простая просьба заплатить картой вызвала бурю эмоций и оскорблений со стороны водителя городского автобуса, сообщает DEITA.RU.

Так, в редакцию обратилась одна из горожанок. На выходе из автобуса 098 НК на маршруте №30 женщина спросила водителя о том, можно ли расплатиться за проезд картой. На что получила совершенно неадекватную реакцию: мужчина стал кричать, оскорблять пассажирку, доведя ту до слез.

«Судя по всему, ему лень стало настраивать терминал, или уже успел сломать его, и тут же устроил истерику женщине», - говорит знакомый пострадавшей.

Отметим, что это не первый случай, когда пассажиры безосновательно получают потоки брани и хамства со стороны водителей автобуса во Владивостоке. Часто водители просто проезжают зафиксированную в маршруте остановку, не впуская или не выпуская выходящих пассажиров. Иногда начинают обижаться или грубо отвечать на простые вопросы, как, например, в приведенной истории.

«Как-то раз я ехала в незнакомый район города по делам. Просто спросила, когда остановка Кирова будет – никогда не была в этой части города раньше. На что водитель заявил, что нечего в телефоне было сидеть, а надо было смотреть за маршрутом и слушать. Ну, я посмеялась только, а ведь многих такое могло оскорбить», - рассказывает жительница краевого центра.

Отметим, что ранее подобный случай произошел в городском транспорте краевой столицы на прошлой неделе. DEITA.RU. писала о том, что водитель удерживал в салоне пассажира, который хотел проехать «по карте», при этом не имея в транспорте терминала. Инцидент произошел на Чуркине на остановке Запорожская, номер автобуса ВО 652, маршрут №74.

Многие горожане жалуются и на низкое качество обслуживания в целом. Водители играют «в шашки» друг с другом, перегоняют, подрезают машины, водят грубо, «как дрова везут». Кроме того, во многих районах автобусы уходят «на покой» довольно рано, переставая выходить на маршрут с наступлением темноты: часов в восемь вечера.

Кроме того, в городе до сих пор ходят несколько маршрутов, в которых не работают терминалы безналичной оплаты.

«Езжу на работу с Эгершельда на Первую речку – всегда плачу наличкой. Пару раз спросила про терминал – сказали, нет такого», - рассказывает одна из горожанок.

Ранее DEITA.RU. писала о внедрении единой транспортной карты для жителей города. Большинство владивостокцев не оценило идею. Во-первых, такая карта не дает никакой скидки, и проще расплатиться банковским «пластиком» или наличкой. Во-вторых, для ее покупки придется «попотеть» - приехать в определенный район, оплатить покупку, и быть, к тому же, ограниченным в поездках.

Александра Маслова