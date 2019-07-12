На минувших выходных в Приморском селе Камень-Рыболов в 19-й раз прошёл масштабный фестиваль краевой фестиваль сельской культуры "Ханкайские зори". В нем приняли участие более 600 человек со всего Дальнего Востока. Каким он был – впечатления участников – в материале DEITA.RU.

Вокальный коллектив «Встреча» из Дальнегорска приезжает на фестиваль уже 17 лет, каждый раз бросая в озеро Ханка монетку, чтобы снова вернуться.

«Нам всегда здесь оказывают теплый прием, не скупятся на аплодисменты, дарят букеты цветов и даже угощают молодой картошкой. И природа здесь просто замечательная, есть прекрасное озеро, в котором мы купаемся в любую погоду. Побывав на празднике, мы получаем столько удовольствия, положительных эмоций и заряд бодрости на всё лето! Очень хочется отметить хорошую организацию мероприятия. Каждый год приезжает множество коллективов, собирается большое количество народа из разных уголков края и соседних регионов, всё продумано и отточено до мелочей», - поделились участники творческого коллектива.

Народный ансамбль танца «Аралия» из Арсеньева привозит на фестиваль свои лучшие песенные и танцевальные номера.

«В этом году нам выпала честь выступать на концерте после торжественного собрания. Наш номер был завершающим, и по реакции зала было видно, что наше выступление стало яркой точкой первого праздничного дня. Ваш район нам очень нравится, и мы надеемся приехать сюда и в следующем году», - рассказали гости из Арсеньева.

Вокальный коллектив «Новая волна» из поселка Новошахтинский участвует в «Ханкайских зорях» девятый год подряд

«Выступая среди замечательных именитых коллективов, многому у них учимся и набираемся опыта. Здесь собираются по-настоящему добрые и хорошие люди. Спасибо огромное организаторам этого праздника за то, что они дают такую замечательную возможность показать себя и поучиться у других», - делятся ребята.

Один из самых молодых коллективов-участников фестиваля краевой культуры – танцевальный ансамбль «Мармелад» из села Сергеевка надеетсЯ стать постоянным гостем на этом празднике: «Нашему коллективу всего девять месяцев, и мы впервые приехали в Ханкайский район для участия в фестивале. Перед выступлением нам удалось хорошо отдохнуть и искупаться в вашем озере. Нам было в новинку танцевать на водной ханкайской сцене под пристальными взглядами большого количества зрителей, но мы нисколько не волновались. Надеемся, что тринадцатый номер нашего выступления принесёт нам удачу, и мы станем постоянными участниками фестиваля.

Любят и ждут фестиваль и местные жители. Так, житель села Камень-Рыболов Владимир Бердников - постоянный зритель фестиваля «Ханкайские зори».

«В жизни человека должна быть какая-то радость, и этот праздник даёт возможность не только посмотреть на талантливых людей, но и пообщаться между собой, отдохнуть душой. По телевизору и радио в последнее время редко удаётся послушать народные песни. А здесь, на берегу Ханки, собираются замечательные исполнители и танцевальные коллективы, которые продолжают следовать традициям своего народа и нести их людям. Мы – русские люди, и нам нужны народные танцы и музыка», - поделился он.

Его односельчанка Маргарита Фазлычаева так же посещает фестиваль на протяжении многих лет: «Я впервые попала на «Ханкайские зори» в 2004 году. С тех пор по возможности стараюсь всегда посещать все мероприятия, которые проходят в рамках фестиваля. И хочу отметить, что с каждым годом его организация становится всё лучше и интереснее. В этом году в пятницу я побывала на торжественном собрании, потанцевала на дискотеке и даже салют засняла на видео. А сегодня пришла на берег Ханки посмотреть гала-концерт. От такого праздника у меня надолго остаются позитивные эмоции».