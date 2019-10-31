Характеристика КГБ на Путина утекла в сеть

Стало известно, как президент России Владимир Путин зарекомендовал себя во время службы в КГБ. Оригинал характеристики из личного дела одного из выдающихся сотрудников советских спецслужб и нескольких его нынешних «коллег» представили россиянам в рамках празднования юбилея санкт-петербургского отделения Центрального архива РФ. Об этом сообщает DEITA.RU.

Итак, согласно документу, за почти шестнадцать лет службы в КГБ СССР будущий глава государства показал себя крайне «дисциплинированным, исполнительным и добросовестным» служащим, который обладает высокоморальными качествами за что пользуется большим авторитетом среди «коллег по цеху».

Руководство главного «безопасного» органа СССР отметило спортивные заслуги Путина, например, получение гордого звания мастера спорта Союза по самбо и дзюдо, его большое рвение к регулярному повышению своего образования в сфере политики и идеологии партии, самосовершенствованию, а также инициативность Владимира Владимировича в плане организации различных мероприятий для сотрудников спецподразделений.

Подробнее ознакомиться с ранее засекреченным документом президента России можно до двадцатого декабря. Помимо характеристики Путина на специализированной выставке в столичном парке «Россия - моя история» представлены оригиналы документов и других не менее знаменитых политических деятелей страны. Например, «кадровые листки» бывших глав «северной столицы» - Валентины Матвиенко и Георгия Полтавченко.

Кстати, спецпредставитель Путина Дмитрий Песков назвал оживленный интерес россиян к ранее неизвестным страницам биографии президента страны «вполне закономерным». По его словам, нет ничего необычного в том, что десятки тысяч туристов и граждан страны будут съезжаться к временному музею главного архива Санкт-Петербурга до самого завершения работы экспозиции.

Отметим, через некоторое время каждый желающий сможет ознакомиться с электронной версией рассекреченных документов Владимира Путина на сайте Центрального архива. Точная дата публикации не уточняется.

Напомним, тринадцатого февраля будущего года Центральному архиву РФ «исполнится» девяносто лет.

Екатерина Цой

Фото: 78.ru



