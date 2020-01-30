Харрисон Форд «подрабатывает» сантехником во Владивостоке

Объявления с фото голливудской звезды замечены в районе улицы Баляева, сообщает DEITA.RU.



На популярном развлекательном портале Pikabu пользователь VladFromVlad опубликовал снимок рекламы бытовых услуг, сверстанной с претензией на оригинальность. Харрисон Форд, известный, в первую очередь, как Индиана Джонс из одноименной киносерии и Хан Соло из киносаги «Звездные войны», представлен сантехником и одновременно электриком.

«Если у вас внезапно пропал свет или появилась течь, обращайтесь! Приедем в течение часа», – банально заявляет надпись на листовке.

Хотя сомневаться в талантах Харрисона Форда не приходится, вряд ли он на профессиональном уровне разбирается в сантехническом деле или же в электрике. Кроме того, он наверняка не успел потратить 34 миллиона долларов, которые получил за съемки в VII эпизоде «Звездных войн», не говоря уж о гонорарах за последующие фильмы.

Пользователи заинтересовались, возможно ли подать в суд, если на вызов приедет не мистер Форд. Кроме того, рекламу с использованием звезд назвали верным признаком недобросовестного предпринимателя, который заранее считает любого позвонившего недалеким и доступным «разводу» клиентом.

Елена Кот

Фото pikabu.ru/VladFromVlad