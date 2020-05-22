Хасанские браконьеры ходят на «дело» с винтовками Мосина образца 1891 года

Вооруженный браконьер задержан на территории национального парка в Приморье, сообщает ИА DEITA.RU по материалам УМВД России по Приморскому краю.

Госинспекторы с поличным задержали 52-летнего нарушителя в районе реки Брусья на территории национального парка «Земля леопарда». Мужчину врасплох, поэтому спрятать орудия охоты он не успел. У нарушителя обнаружен предмет, конструктивно схожий с винтовкой Мосина со следами переделки и спиленным номером, патронами, а также снаряжение для охоты. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа районного отдела полиции изъяла вещественные доказательства и направила их на исследование.

Подозреваемого в браконьерстве доставили в районный отдел полиции, где он дал признательные показания. Ранее судимый житель поселка Славянка сообщил полицейским, что накануне принес на территорию национального парка огнестрельное оружие и спрятал его для дальнейшего использования в охоте.

Дознавателем отдела МВД по Хасанскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконную охоту на особо охраняемой природной территории и за незаконное обращение оружия.