Хазин: «Министры подставляют Путина»

Российские министры своими действиями снижают рейтинг президент страны Владимира Путина, считает известный экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.

О том, почему это происходит эксперт рассказал в своём новом видео для YouTube-канала радио "Аврора". По словам Хазина, любые поручения главы государства, касающиеся мер поддержки населения и бизнеса в период кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, намеренно сабатируются их исполнителями.

Основная причина, по которой дела обстоят именно так, является особый подход к исполнению своих должностных обязанностей, которого придерживаются российские министры и весь аппарат правительства. По словам Хазина, либералы рассматривают каждый указ Путина как механизм освоения денег.

Иными словами, высшие чиновники даже не размышляют на тему того, как лучше и эффективнее выполнить прямое поручение президента с тем, чтобы оно принесло максимальную пользу как можно большему числу россиян, наоборот, они следят лишь за тем, чтобы выделенные для этого деньги потекли по нужным каналам.

Другой задачи у нынешних российских либералов, по словам Хазина, нет и не может быть. По этой причине они ни при каких обстоятельствах не будут работать на благо народа, а будут лишь отрабатывать свою функцию, для исполнения которой их туда изначально и назначили.

В этой связи, исправить сложившуюся ситуацию можно только одним единственным образом — полной сменой либеральной верхушки. Если этого не сделать, то целенаправленный саботаж поручений Путина приведёт к тому, что чиновники окончательно подставят президента и опустят его рейтинг до непозволительного уровня.

Если президент с экрана телевизора требует от чиновников одно, а они это не исполняют, то доверия народа лишается именно глава государства, чего, конечно же, по мнению Хазина, допускать нельзя, особенно в такой тяжёлый для нашей страны период.