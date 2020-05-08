telegr wh call

Новости

Шевченко: «России нужна революция»

8 Май 2020, 14:55

Пенсии выросли в России, а вы и не заметили

8 Май 2020, 14:45

Хазин: «Министры подставляют Путина»

8 Май 2020, 14:24

Базы отдыха начали штрафовать в Приморье

8 Май 2020, 14:15

Делягин: «Либералы хотят госпереворота»

8 Май 2020, 13:53

«Катюшу» одновременно сыграли с двух берегов Тихого океана

8 Май 2020, 13:45

Итоги системного контроля подтвердили чистоту воздуха в зоне ответственности АО «Восточный Порт»

8 Май 2020, 13:39

На границе китайцы ходят хмуро: соседи отгораживаются от коронавирусного Дальнего Востока

8 Май 2020, 13:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Хазин: «Министры подставляют Путина»

Хазин эксперт

Эксперт высказался на актуальную тему

Российские министры своими действиями снижают рейтинг президент страны Владимира Путина, считает известный экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.

О том, почему это происходит эксперт рассказал в своём новом видео для YouTube-канала радио "Аврора". По словам Хазина, любые поручения главы государства, касающиеся мер поддержки населения и бизнеса в период кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, намеренно сабатируются их исполнителями.

Основная причина, по которой дела обстоят именно так, является особый подход к исполнению своих должностных обязанностей, которого придерживаются российские министры и весь аппарат правительства. По словам Хазина, либералы рассматривают каждый указ Путина как механизм освоения денег.

Иными словами, высшие чиновники даже не размышляют на тему того, как лучше и эффективнее выполнить прямое поручение президента с тем, чтобы оно принесло максимальную пользу как можно большему числу россиян, наоборот, они следят лишь за тем, чтобы выделенные для этого деньги потекли по нужным каналам.

Другой задачи у нынешних российских либералов, по словам Хазина, нет и не может быть. По этой причине они ни при каких обстоятельствах не будут работать на благо народа, а будут лишь отрабатывать свою функцию, для исполнения которой их туда изначально и назначили.

В этой связи, исправить сложившуюся ситуацию можно только одним единственным образом — полной сменой либеральной верхушки. Если этого не сделать, то целенаправленный саботаж поручений Путина приведёт к тому, что чиновники окончательно подставят президента и опустят его рейтинг до непозволительного уровня.

Если президент с экрана телевизора требует от чиновников одно, а они это не исполняют, то доверия народа лишается именно глава государства, чего, конечно же, по мнению Хазина, допускать нельзя, особенно в такой тяжёлый для нашей страны период.

Читайте также:

Делягин: «Либералы хотят госпереворота»

Мовчан: «Власть считает деньги из резервов своими»

Гуриев: «Нынешний кризис будет самым тяжёлым со времён 90-х»

Дмитрий Шевченко

Популярное

Режим самоизоляции продляется до 31 мая

Дачный поселок в Приморье охвачен пламенем

За отсутствие маски оштрафуют на 300 тысяч рублей

«Некрасиво, мне не нравится» - горожане недовольны благоустройством набережной
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...