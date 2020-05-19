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Хазин объяснил, почему до россиян плохо доходят выделенные Путиным деньги
Эксперт высказал своё мнение по важному вопросу
Либеральные чиновники по понимают, почему они должны отдавать выделенные для поддержки россиян деньги, заявил известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.
О том, почему президенту приходится постоянно подгонять сотрудников госаппарата с тем, чтобы обозначенная им финансовая помощь в конечном итоге дошла до людей, эксперт рассказал в своём новом видео на YouTube-канале информационного агентства "Аврора".
По мнению Хазина, всё дело в принципиальной позиции российских чиновников, основная масса которых являются либералами и по этой причине следуют постулатам внутриэлитного консенсуса, выработанного ещё в самом начале 90-х годов прошлого века.
Его суть заключается в том, что государство может быть занято единственной функцией - распределением бюджета и приватизацией активов. Иными словами, либеральная модель управления Россией состоит в том, чтобы каждый потраченный рубль проходил через структуры и предприятия строго обозначенного круга лиц.
В этой связи, как отмечает Хазин, любое распределение бюджетных денег в обход существующей схемы вызывает у российских чиновников ступор и непонимание. Именно эти эмоции можно было прочитать на лицах чиновников во время совещаний с Путиным, на которых он объявляет о прямой финансовой поддержке граждан.
Таким образом, пока в высших эшелонах российской власти будут сильны либеральные кланы и соответствующий подход к бюджетной политике, задержки по социальным выплатам будут продолжаться.