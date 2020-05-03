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Хазин призвал отказываться от больших домов и кредитов

Хазин

Это эксперт связывает с повышением налога на недвижимость

Экономист Михаил Хазин призвал россиян не брать кредиты и отказаться от больших домов, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом экономист заявил на встрече в студии «Парламентской газеты».

Экономист заявил, что сейчас жить без каких-либо доходов нереально, потому что платить нужно ежемесячно, в том числе квартплату. Далее он добавил, что россиянам необходимо покончить с кредитами и не брать новые на покупку какой-нибудь безделушки. Он уверен, что сейчас необходимо переходить на модель, которая была популярна в 60-е годы, когда покупка радовала глаз несколько месяцев.

«Всякие глупости типа новых телевизоров или более производительных игровых компьютеров нужно вычеркивать железной рукой. Нужно переходить на модель, которая была в шестидесятые-семидесятые годы, когда любая покупка это была скорее такая многомесячная радость, чем обычная бытовая вещь», - заявил Михаил Хазин.

От больших домов и квартир он также предложил отказаться, потому что в ближайшее время они могут стать непозволительной роскошью из-за налоговой базы. Он уверен, что налог на недвижимость будет повышаться все время.

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