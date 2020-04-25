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Хазин: «Раздачи денег россиянам не будет»

Хазин эксперт

Эксперт высказал своё мнение по актуальному вопросу

Россия — единственная развития страна, финансовые власти которой сказали, что поддерживать людей деньгами во время режима самоизоляции и карантина неправильно, отмечает известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает DEITA.RU.

Эксперт записал для YouTube-канала "Аврора" новое видео, в котором постарался объяснить, почему россиянам не следует ждать прямой финансовой помощи от государства по примеру США, Германии, Японии и многих других государств.

"Раздачи денег россиянам не будет", — сказал экономист.

По словам Хазина, всему виной позиция финансовых либеральных властей России, в частности, руководства Минфина и Центрального банка. Как отмечает экономист, именно чиновники из этих ведомств прикладывают максимальное количество усилий, дабы самые обычные российские граждане и малый бизнес не получили от государства никакой денежной помощи и поддержки.

Это связано с тем, что в принципе сама по себе либеральная концепция не предполагает выдачу денег населению. А именно этой концепции придерживаются наши либеральные элиты во властной верхушке. Эта система, по словам Хазина, может поддерживать только "своих" — то есть те, кто уже и так научился перераспределять в свою пользу государственные бюджеты.

Именно это противоречие и стало причиной претензий главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной к министру Евразийского Союза Сергею Глазьеву, который говорил, что для избежания кризиса в российской экономике нужно менять нынешнюю либеральную модель.

Хазин отмечает, что нынешнее положение дел с нежеланием либералов помогать деньгами россиянам и малому бизнесу подошло к критическому уровню. Если из этой точки не перейти к экономическому росту, то уже совсем скоро Россию будет ждать социальная катастрофа.

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