Хазин: с валюты россиян хотят брать налог

Экономист Михаил Хазин заявил, что ужесточение законодательства в области валюты можно рассматривать как попытку взимания налогов с россиян, сообщает ИА DEITA.RU. Такую мысль экономист высказал на встрече в «Парламентской газете».

Михаилу Хазину был задан вопрос: возможно ли ввести в стране валютное регулировании? Экономист уверил, что данная схема невозможна в России, потому что в расчет берётся устав МВФ, который для нынешней политической модели важнее, чем российские законы. Он добавил, что валютный рынок был и в СССР, тогда под уголовное наказание попадали только злостные спекулянты, а не обычные граждане. По словам экономиста, ограничения на валюту уже имеется в коммерческих организациях и рынок все время регулируют.

По его мнению, любые ограничения в отношении физических лиц, которые могут ввести, необходимы для того, чтобы взять налог с граждан. Экономист уверен, что в 2015 году россияне закупили много валюты, поэтому ее продажа может встать в копеечку.

«Это попытка взять с этой валюты налог. То есть, при продаже валюты банки будут передавать информацию в налоговую, которая потом будет требовать налог с прибыли, вне зависимости от того, когда была приобретена валюта, потому что происхождение будет доказать достаточно сложно. Это в чистом виде мелкое жульничество государства, потому чтобы обобрать население, во всяком случае соответствует всем представлениям о логике государства и психологии чиновников», - заявил экономист.