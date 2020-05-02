Хазин: «Уход Мишустина вернёт в Россию политику»

Российский экономист Михаил Хазин на «Радио Аврора» прокомментировал болезнь премьер-министра Михаила Мишустина, а также чего ждать россиянам от этого события, сообщает ИА DEITA.RU.



По словам Михаила Хазина, существующая в России система не позволяет довести все необходимые выплаты для граждан, чего непосредственно требует президент. При этом российской элите непонятна мысль раздачи денег, точнее невозможна к исполнению, поэтому в условиях эпидемии невозможно управлять страной.

«Мишустин, при всех его достоинствах, человек, который является откровенным технократом», - подчеркнул экономист.

Хазин уверен, что премьеру сложно понимать политические процессы и решать вопросы в этой области. Существующая система необходима только для распила бюджета. В пример он приводит больницы, которые запрашивают к себе больных коронавирусной инфекцией, чтобы больше получить денег из бюджета.

«Этой ситуации необходимо принятие политических решений. Мишустин, судя по всему, политические решения принимать не мог. Это не значит, что сможет Белоусов, но он, вне всякого сомнения, куда более политическая фигура», - подчеркнул экономист.

Для экономиста такая рокировка обозначает возвращение политики в Россию. А, если точнее, то возвращение политических решений. То есть, принятие тех решений на каждом уровне власти, которые ведут к общей определенной цели. По мнению экономиста, вся система должна работать следующим образом: как только чиновник не выполняет необходимых поручений, его увольняют, а в Госдуму и Совет Федерации направляют все законы, которые должны быть приняты за короткий срок.

«Вся нормативная база подгоняется под политическое решение», - заявил экономист.

Он добавил, что в стране необходимо менять налоговую, экономическую базы, иначе страна не выйдет из затяжного кризиса.