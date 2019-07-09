Одного из хирургов в Кемерове заподозрили в приобретении и хранении наркотических средств, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру».

Сотрудники регионального управления МВД России задержали 31-летнего хирурга после проведения розыскных мероприятий. У подозреваемого найдены неизвестные таблетки с содержанием наркотика, 1,5 грамма экстази, гашиш и амфетамин.

Сам хирург заявил, что хранил запрещенные вещества для себя, но следствие показало, что они все-таки распространялись. Теперь виновного могут лишить свободы на срок до десяти лет по статье о незаконном приобретении и распространении наркотиков.

Напомним, что лидер страны Владимир Путин не захотел смягчить статью об ответственности врачей за назначение наркосодержащих лекарств и не поддержал предложение эту статью декриминализовать. По его мнению, будет достаточно сделать более четкой схему отчетности за использование таких препаратов.

Анастасия Туркова