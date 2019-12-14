Хитрые уловки избавят от штрафа ГИБДД

При встрече с инспектором ГИБДД можно избежать штрафа, даже в случае нарушения. Как это возможно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на российских автомобилистов.

Аптечка и огнетушитель есть!

Если на вашем пути попался особо дотошливый инспектор ГИБДД и после проверки документов он желает убедиться, что на месте и огнетушитель, и аптечка, достаточно достать диагностический лист, чтобы в нем показаться, что да, они имеются.

Помните, что требование открыть багажник граничит с началом проведения досмотра, а значит – нужны понятые.

Вы же сами видите…

При остановке на трассе инспектор ДПС может обратить внимание на грязные номера автомобиля. Если номер совсем не читаем, страж порядка может выписать штраф. Чтобы этого не произошло достаточно согласиться с тем, что да, номера грязные, и добавить: «Вы же сами видите, что грязь свежая».

Кроме того, рекомендуется сразу же грязь убрать, чтобы номер мог быть хорошо читаем.

Екатерина Брязгунова