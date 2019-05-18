В авиакомпания придумали, как дать возможность пассажирам летать без соседей, сообщает DEITA.RU. Информацию предоставляет The Sun.

Ирландская авиакомпания Aer Lingus придумала следующее: пассажирам позволено выкупить два соседних места в самолете на свое имя. Теперь состоятельные путешественники, смогут летать с повышенным комфортом и без нарушения личного пространства. Стартовавшая программа называется AerSpace.

В стоимости билета заложены: доступ в лаунж-зоны аэропорта, прохождение зоны таможенного контроля без очередей, возможность подняться на борт первым и получение освежающих напитки в полете.

Но и стоимость билета соответствующая: он в четыре раза дороже обычных. Допустим, перелет из Лондона до Дублина стоит 165 фунтов стерлингов, что приблизительно равно 14 тысячам рублей. Для сравнения: цена билета на одно место — 40 фунтов или три тысячи рублей.

Первый рейс с подобной услугой запланирован на 1 сентября 2019 года.

Анастасия Туркова