Многие автомобилисты прекрасно знают, что у инспекторов ГИБДД есть план по количеству оштрафованных за те или иные нарушения Правил дорожного движения водителей. Однако не всегда он выполняется, поэтому, чтобы подтянуть показатели, недобросовестные сотрудники ДПС придумывают различные хитрости. Об одной из них рассказывает DEITA.RU со ссылкой на канал «На заметку автомобилисту».

Чтобы у водителя было меньше шансов обжаловать штраф в суде, инспектор ДПС может попытаться лишить проштрафившегося водителя времени на ознакомление с протоколом.

Для этого сотрудник ДПС имеет несколько способов. Во-первых, страж порядка может таким образом подать протокол автомобилисту, чтобы он смог только дотянуться и поставить подпись. Второй, не менее действенный способ, — перебивать водителя в то время, когда тот пытается разобраться в написанном протоколе.

В таких случаях автолюбителю стоит помнить, что только от него зависит, сможет ознакомиться с содержимым протокола или нет. Законы России позволяют это делать.

Екатерина Брязгунова