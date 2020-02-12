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ХК Адмирал заплатил за несуществующий официальный гимн миллионы рублей
Фактическая стоимость гимна ноль рублей, а в ХК признались, что официальной пенси у них нет
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«Хоккейный клуб «Адмирал» опубликовал отчет об инвентаризации имущества
должника
Помимо технических материалов в него также включили интеллектуальную собственность, в том числе и гимн хоккейного клуба, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно опубликованным данным фактическая стоимость гимна на основании первичных документов составляет ноль рублей – то есть, можно предположить, что, либо нет гимна, либо нет отчетности за потраченные на него деньги. Однако по данным бухгалтерского учета стоимость корпоративного музыкального произведения составила 1 миллион 850 тысяч рублей – то есть деньги за песню со счетов, видимо, куда-то кому-то были заплачены. Тем не менее, на сайте спортивной организации сам гимн не размещен. Однако в группе в социальной сети «Вконтакте» есть песня «Гимн ХК Адмирал», под авторством приморской группы Wasabi.
В хоккейном клубе «Адмирал», который сейчас выступает в КХЛ от АНО «ХК» Адмирал ПК» (преемник банкрота), заявили, что у команды есть несколько гимнов (корреспондент агентства смог найти 2 песни в сети Интернет), которые включаются во время игр.
«У нас как такого официального гимна нет. Но есть несколько песен, которые по очереди включают во время матчей», - рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.
Как отметил директор популярной звукозаписывающей студии Владивостока T-RECords Сергей Таранов, стоимость песни зависит от нескольких факторов, в первую очередь от того, какой нужен продукт в конечном итоге.
«Все зависит от того какой конечный продукт нужно сделать. Если нужно сделать профессиональную аранжировку с записью музыкантов, то это обойдется примерно в тысячу долларов. Запись под минус обойдется в пять тысяч рублей. Зависит от того, какая песня, все упирается в музыкальный материал», - рассказал звукорежиссер.
Примечательно, что помимо стоимости гимна, под инвентаризацию попало другое имущество клуба, в том числе памятник «Кошки матроски», который установлен перед ледовой ареной. Цена скульптуры составил 386 870 рублей.
Напомним, что процедура наблюдения в Ассоциации развития профессионального спорта и культуры «Хоккейный клуб «Адмирал» была введена в августе 2018 года. Иск в отношении хоккейного клуба подала компания ООО «Конкорд-Трэвел», активно исполняющая контракты с различными хоккейными клубами сумма иска составила более 128 млн рублей. Судебный процесс продолжается по сей день.
Хоккейная команда «Адмирал» в настоящее время представлена в КХЛ автономной некоммерческой организацией по развитию и организации культуры и спорта «Хоккейный клуб «Адмирал Приморский край».
Иван Крышан