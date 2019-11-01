Хлеб в России начнут печь по-новому

В пятницу, 1 ноября, в России вступают в силу новые ГОСТы, сообщает DEITA.RU.

Теперь рецепт для всех хлебобулочных изделий, приготовленных из пшеничной и ржаной муки, изменится. Это связано в первую очередь с тем, что вместо так называемой муки общего назначения необходимо применять при изготовлении хлеба только муку хлебопекарную.

ТАСС отмечает, что мука «общего назначения» появилась в начале двухтысячных. Данный сорт муки делается из пшеницы, применяемых при производстве комбикормов. Она значительно уступает по качествам сортовой муке.

В отделе качества хлебозавода «Владхлеб» подтвердили, что данная мера с сегодняшнего дня вступает в силу, и к ее введению уже не только приготовились, но и постепенно начали применять новые требования на практике. «Старые ГОСТы или ТУ, которые мы раньше делали, они уже вышли из обихода. Требования постоянно добавляются. То, что продукция будет гостированной, здесь ничего плохого нет. Там конкретно указаны требования к маркировке, упаковке, срокам хранения. Если раньше давался определенный срок, сейчас пишут, что на усмотрение работников, но мы должны подтверждать эти сроки. Мы переходим на ГОСТы. Если мы выпускали пшеничный хлеб по одному какому-то документу, то сейчас появляется новый ГОСТ, мы меняем требования, пересматриваем все показатели и переводим нашу продукцию под новые ГОСТы. Плохо здесь ничего нет, наоборот, на улучшение все идет», — пояснили в отделе качества корреспонденту DEITA.RU.

Отмечается, что данный документ заменит на хлебозаводах различные технические условия, которые разрабатывались каждым предприятием самостоятельно.

Екатерина Брязгунова