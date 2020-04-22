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Холод и дождь – прогноз погоды остается неутешительным

дождь Pixabay

Синоптики прогнозируют 100% вероятность осадков

В среду, 22 апреля, погода останется такой же пасмурной и дождливой, что и в остальные дни этой недели. Более того, ожидается еще небольшое похолодание, а осадки выйдут на максимальный за неделю уровень, сообщает ИА DEITA.RU cо ссылкой на «Примпогоду».

Так, в среднем похолодает на пару градусов, однако, поднимется еще более сильный, чем во вторник, ветер. Циклон обеспечит 100% вероятность осадков – в основном дождь и мокрый снег. На севере края может пойти град и возникнуть гололедные явления.

На всей территории региона будет довольно ветрено и облачно. Синоптики отмечают, что пасмурная погода продлится до конца недели и улучшится только ближе к выходным. 

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