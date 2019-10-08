Новости
Вот почему нельзя выкатывать бензин до загорания лампочки
8 Октябрь 2019, 12:00
Госдума: Пенсионной реформы можно было избежать
8 Октябрь 2019, 11:45
Видео: столичная улица затоплена, машины глохнут
8 Октябрь 2019, 11:30
Важный ресурс исчезнет с планеты через сорок лет
8 Октябрь 2019, 11:30
Приморцы протестуют против массовых сокращений
8 Октябрь 2019, 11:15
Раскрыты схемы заработка на ремонте дорог Владивостока
8 Октябрь 2019, 11:00
Ларьки и царьки: Трутневу придется смириться с Владивостоком 90-х
8 Октябрь 2019, 10:45
Сотни приморцев ждут своих денег от «СССР»
8 Октябрь 2019, 10:30
Холод и дожди: что будет с погодой, сказали синоптики
Погода в Приморье снова испортится, сообщает DEITA.RU.
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды приморцам на этой неделе. Прогноз погоды опубликован на портале «Примпогода».
Несмотря на потепление, которое пришло в регион в понедельник, 7 октября, надолго бабье лето не задержится. Уже сегодня, 8 октября, в Приморье похолодает на 2-5 градусов. Также ожидаются дожди.
Непогода покинет регион в середине недели. Антициклон принесет ясную, но прохладную погоду. Температура ночью +4-1 градус. Днем потеплеет до +13-+20 градусов. Также тепло будет и в четверг.
В пятницу в Приморье вновь ожидается похолодание. Будут осадки, но незначительные.
Елена Миронова