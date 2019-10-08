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авто, автомобиль, руль

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19 Август 2019, 19:45

Холод и дожди: что будет с погодой, сказали синоптики

дождь

Погода в Приморье снова испортится, сообщает DEITA.RU.

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды приморцам на этой неделе. Прогноз погоды опубликован на портале «Примпогода».

Несмотря на потепление, которое пришло в регион в понедельник, 7 октября, надолго бабье лето не задержится. Уже сегодня, 8 октября, в Приморье похолодает на 2-5 градусов. Также ожидаются дожди.

Непогода покинет регион в середине недели. Антициклон принесет ясную, но прохладную погоду. Температура ночью +4-1 градус. Днем потеплеет до +13-+20 градусов. Также тепло будет и в четверг.

В пятницу в Приморье вновь ожидается похолодание. Будут осадки, но незначительные.

Елена Миронова

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