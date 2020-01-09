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Холода и снегопады: прогноз Примгидромета

Снег

Предстоящие выходные станут особенно холодными для приморцев, живущих в материковой части края. В то время, как на севере могут вновь пройти снегопады, побережье останется во власти азиатского антициклона, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Приморское УГМС.

За вторую половину новогодних каникул во Владивостоке уже успел выпасть хорошим слоем столь редкий для города у моря снег. Однако с наступлением рабочих будней из Азии в Приморский край уверенно заходит в «климатические гости» антициклон. 

Уже к выходным на побережье региона ожидается от -7 до -12 градусов по Цельсию ночью, и на 4-5 градусов теплее днём. В то же время, чем дальше от моря, тем холоднее в Приморье окажется предстоящий уик-энд: в некоторых районах от -16 до -22 градусов. К воскресенью сила антициклона войдет в пиковую фазу – по всему Приморью похолодает еще на 1 – 3 градуса. 

Что касается Владивостока – город только оправляется от прошедших в последние дни новогодних каникул осадков. Мэрия активно следит за исполнением снегоуборочных работ управляющими компаниями. И те и другие будут приятно удивлены прогнозом погоды: в выходные снега или других осадков в Дальневосточной столице не ожидается.


Евгений Черёмухин

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