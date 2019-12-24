Холодной воды не будет по этим адресам

Поставщик услуг назвал работы плановыми, сообщает DEITA.RU.



Жители трех домов во Владивостоке во вторник, 24 декабря, останутся без холодной воды. Об этом горожан предупредили в «Примводоканале».

Сообщается, что воды не будет с 9.00 до 13.00. Причина отключений – плановые работы на сети холодного водоснабжения.

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