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19 Август 2019, 19:45

Холодной воды не будет в столице

вода

Из-за ремонтных работ неудобства будут испытывать жители 78 домов, сообщает DEITA.RU.

Во вторник, 8 октября, в части домов во Владивостоке не будет холодной воды. Об этом сообщили в КГУП «Приморский водоканал».

Отключения связаны с плановыми работами. Воды не будет с 9.00 до 18.00.

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50 лет Октября ул.  1,

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40,

41,

46,

46А,

Грибоедова ул.  2,

3,

25,

42Б,

42В,

44,

46,

46 стр.1,

48,

54,

Женьшеневая ул.  1,

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3,

4,

5,

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21А,

23А,

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29В,

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50,

Пшеницына ул.  117,

119,

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Елена Миронова

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