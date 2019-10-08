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Холодной воды не будет в столице
Из-за ремонтных работ неудобства будут испытывать жители 78
домов, сообщает DEITA.RU.
Во вторник, 8 октября, в части домов во Владивостоке не будет холодной воды. Об этом сообщили в КГУП «Приморский водоканал».
Отключения связаны с плановыми работами. Воды не будет с 9.00 до 18.00.
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Елена Миронова