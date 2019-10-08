Холодной воды не будет в столице

Из-за ремонтных работ неудобства будут испытывать жители 78 домов, сообщает DEITA.RU.



Во вторник, 8 октября, в части домов во Владивостоке не будет холодной воды. Об этом сообщили в КГУП «Приморский водоканал».

Отключения связаны с плановыми работами. Воды не будет с 9.00 до 18.00.

Адреса:

50 лет Октября ул. 1,

1 стр.4,

1 стр.5,

1 стр.2,

1 стр.3,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

8,

9,

10,

11,

12,

14,

15,

16,

17,

18,

19,

21,

22,

23,

24,

25,

27,

28,

29,

30,

31,

32,

33,

34,

35,

36,

37,

38,

39,

40,

41,

46,

46А,

Грибоедова ул. 2,

3,

25,

42Б,

42В,

44,

46,

46 стр.1,

48,

54,

Женьшеневая ул. 1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

8,

10,

13,

17,

19,

21,

21А,

23А,

25,

27,

29,

29В,

48,

50,

Пшеницына ул. 117,

119,

121

Елена Миронова