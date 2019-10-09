Холодной воды в столице не будет сутки

Из-за ремонтных работ воду отключат в 300 домах, сообщает DEITA.RU.



С ночи 9 октября до полуночи 10 октября в 300 домах Владивостока не будет холодной воды. Как сообщили в «Примводоканале», отключения связаны с ремонтными работами на сети холодного водоснабжения.

Адреса:

Бородинская ул. 14,

Волгоградская ул. 11,

12,

13,

16,

17,

18,

20,

3,

30,

5,

7,

9,

Волховская ул. 2,

26А,

27,

29,

31,

Гамарника ул. 11,

13,

15,

17,

19,

21,

23,

5,

7,

9,

Героев Варяга ул. 10,

11,

2,

4,

6,

7,

8,

Днепровская ул. 19,

98В,

Днепропетровская ул. 15,

18,

24,

30,

32,

34,

35,

36,

37,

38,

39,

41,

43,

45,

47,

49,

51,

53,

55,

57,

Иртышская ул. 18,

26,

28,

30,

32,

34,

36,

38,

40,

42,

48,

50,

Иртышский пер. 11,

Карбышева ул. 10А,

10А стр.2,

10В,

10Д,

11,

11 стр.2,

11 стр.3,

11Б,

11Б стр.10,

11Б стр.2,

11Б стр.4,

11Б стр.8,

11Б стр.9,

11В,

11Г,

11Д,

12,

12 стр.2,

12В,

12В стр.2,

14,

16,

17,

18,

20,

20А,

20А стр.2,

20А стр.3,

20Б,

22,

22А,

24,

24 стр.2,

26,

28,

28А,

28А стр.2,

30,

32,

34,

34 стр.2,

36,

38,

3А стр.2,

4,

4 стр.1,

4 стр.2,

40,

42,

44,

46,

46А,

46Б,

46В,

48,

4Д,

50,

50/1,

50/2,

52,

52 стр.2,

52А,

54,

6,

6 стр.2,

9,

9А,

9А стр.3,

9А стр.4,

9А стр.5,

Корнилова ул. 15,

17,

19,

21,

23,

Краснодонская ул. 11,

2,

4,

6,

9,

Кутузова ул. 10,

Металлургическая ул. 1,

11,

13,

17,

19,

21,

25,

27,

3,

5,

7,

9,

Мичуринская ул. 11,

13,

15,

17,

23А,

3,

4,

5,

7,

9,

Невская ул. 33,

Постышева ул. 33,

35,

37,

39,

41,

43,

45,

47,

49,

Русская ул. 41,

41В,

Тухачевского ул. 103,

107,

115,

1А,

24,

26,

28,

30,

35,

38,

40,

42,

43,

44,

45,

46,

46Б,

47,

48,

48А,

5,

50,

50А,

52,

53,

54,

55,

55А,

56,

57,

58,

59,

60,

61,

62,

64,

64 стр.2,

64/4,

65,

66,

66 стр.2,

66А,

66А стр.1,

66А стр.5,

66Б,

68,

69,

70,

70А,

70Б,

71,

72,

72 стр.2,

72А,

75,

77,

79,

80,

80 стр.2,

80 стр.4,

82,

85,

87,

87А,

89,

89В,

91,

92,

93,

93А,

95,

95А,

99,

99А,

Ульяновская ул. 10,

10/1,

10/2,

10/3,

12/1,

12/2,

12/3,

4,

6,

7,

8,

Уссурийская ул. 1,

Шошина ул. 11,

13,

15,

17,

17А,

17Б,

17БЛИТ.А,

17Е,

19,

19В,

21,

23,

25,

25А,

25А стр.1,

25А стр.3,

25А стр.4,

27,

27Б,

27В,

29,

3,

31,

33,

35,

35 стр.1,

35 стр.2,

35 стр.4,

37,

37/2,

37А,

39,

3А,

3Б,

41,

5,

6,

6 стр.1,

6 стр.2,

6А,

6А стр.2,

6А стр.3,

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