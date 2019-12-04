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Электричества не будет в 90 домах столицы
4 Декабрь 2019, 07:45
Холодную воду отключат в части столицы
4 Декабрь 2019, 07:15
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4 Декабрь 2019, 06:30
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4 Декабрь 2019, 02:45
Холодную воду отключат в части столицы
Водоснабжения не будет целый рабочий
день, сообщает DEITA.RU.
Сегодня, 4 декабря, во Владивостоке произойдет отключение холодной воды. Об этом предупредили в Примводоканале.
Так, по причине плановых работ воды не будет по 41 адресу с 9.00 по 18.00.
Адреса:
Бородинская ул. 43,
45,
46/50,
47,
47Б,
Русская ул. 65,
65/4,
65 кор.10,
65/2,
65 стр.3,
73,
73А,
73Б,
73Г,
73Д,
73Ж,
73Б стр.12,
73А стр.4,
73А стр.2,
73А стр.3,
73 стр.2,
73Б стр.2,
73Б стр.1,
73Б/4,
73Б/3,
73Б стр.10,
73Б стр.11,
73В,
74,
74А,
74Б,
74А стр.1,
74Б стр.1,
75,
76,
76А,
76Б,
77,
77В,
87А,
87В
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