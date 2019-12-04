Холодную воду отключат в части столицы

Водоснабжения не будет целый рабочий день, сообщает DEITA.RU.



Сегодня, 4 декабря, во Владивостоке произойдет отключение холодной воды. Об этом предупредили в Примводоканале.

Так, по причине плановых работ воды не будет по 41 адресу с 9.00 по 18.00.

Адреса:

Бородинская ул. 43,

45,

46/50,

47,

47Б,

Русская ул. 65,

65/4,

65 кор.10,

65/2,

65 стр.3,

73,

73А,

73Б,

73Г,

73Д,

73Ж,

73Б стр.12,

73А стр.4,

73А стр.2,

73А стр.3,

73 стр.2,

73Б стр.2,

73Б стр.1,

73Б/4,

73Б/3,

73Б стр.10,

73Б стр.11,

73В,

74,

74А,

74Б,

74А стр.1,

74Б стр.1,

75,

76,

76А,

76Б,

77,

77В,

87А,

87В