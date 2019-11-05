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Холодную воду отключат в столице – адреса
12 домов в столице Приморья на останутся без холодной воды практически на весь рабочий день, сообщает DEITA.RU.
Как отметили в «Примводоканале», отключения связаны с необходимостью проведения ремонтных работ.
Отключение холодной воды запланировано на вторник, 5 ноября. Коммунальной услуги не будет в домах с 9.00 до 17.00.
Адреса:
Иртышская ул. 22,
26,
26А,
26Б,
28,
28А,
30А,
32/2,
32/3,
Иртышский пер. 7,11,
Мичуринская ул. 23А
Кроме того, аналогичные отключения ждут горожан 6 и 7 ноября. Точные адреса будут даны позднее.
Александра Маслова
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