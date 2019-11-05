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Холодную воду отключат в столице – адреса

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12 домов в столице Приморья на останутся без холодной воды практически на весь рабочий день, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в «Примводоканале», отключения связаны с необходимостью проведения ремонтных работ.

Отключение холодной воды запланировано на вторник, 5 ноября. Коммунальной услуги не будет в домах с 9.00 до 17.00.


Адреса:

Иртышская ул.  22,

26,

26А,

26Б,

28,

28А,

30А,

32/2,

32/3,

Иртышский пер.  7,11,

Мичуринская ул.  23А

Кроме того, аналогичные отключения ждут горожан 6 и 7 ноября. Точные адреса будут даны позднее.

 

Александра Маслова

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