Холодную воду отключат в столице – адреса

12 домов в столице Приморья на останутся без холодной воды практически на весь рабочий день, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в «Примводоканале», отключения связаны с необходимостью проведения ремонтных работ.

Отключение холодной воды запланировано на вторник, 5 ноября. Коммунальной услуги не будет в домах с 9.00 до 17.00.





Адреса:

Иртышская ул. 22,

26,

26А,

26Б,

28,

28А,

30А,

32/2,

32/3,

Иртышский пер. 7,11,

Мичуринская ул. 23А

Кроме того, аналогичные отключения ждут горожан 6 и 7 ноября. Точные адреса будут даны позднее.

Александра Маслова