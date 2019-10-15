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19 Август 2019, 19:45

Холодную воду отключат в столице

кран

Без водоснабжения останутся 80 домов, сообщает DEITA.RU.

Сегодня, 15 октября, во Владивостоке пройдут масштабные отключения холодного водоснабжения. Об этом предупредил «Примводоканал».

Как сообщили в организации, из-за плановых работ воды не будет с 9.00 до 19.00.

Адреса:

Крыгина ул.  57,

61,

61А,

63,

65,

71,

73,

75,

77,

80,

82,

82А,

86В,

91,

94,

95,

111,

Лукоморье ул.  1,

1А,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

8,

9,

10,

11,

12,

13,

14,

15,

16,

17,

18,

19,

20,

Парусная ул.  4,

5,

9,

10,

11,

12,

Полевая ул.  3,

5,

6,

7,

8А,

9,

14,

Причальная ул.  1,

21,

23,

25,

Рейдовая ул.  1,

2,

3,

4,

6,

7,

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