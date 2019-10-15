Холодную воду отключат в столице

Без водоснабжения останутся 80 домов, сообщает DEITA.RU.



Сегодня, 15 октября, во Владивостоке пройдут масштабные отключения холодного водоснабжения. Об этом предупредил «Примводоканал».

Как сообщили в организации, из-за плановых работ воды не будет с 9.00 до 19.00.

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