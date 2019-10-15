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Холодную воду отключат в столице
Без водоснабжения останутся 80 домов, сообщает DEITA.RU.
Сегодня, 15 октября, во Владивостоке пройдут масштабные отключения холодного водоснабжения. Об этом предупредил «Примводоканал».
Как сообщили в организации, из-за плановых работ воды не будет с 9.00 до 19.00.
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