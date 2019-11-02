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Холодную воду перекроют для столичных жителей

кран

Горожан заранее предупредили о ремонтных работах, сообщает DEITA.RU.

Жители 12 домов во Владивостоке на целый день останутся без холодной воды. Как сообщили в «Примводоканале», отключения связаны с необходимостью проведения ремонтных работ.

Отключение от холодного водоснабжения запланировано на вторник, 5 ноября. Воды не будет с 9.00 до 17.00.

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