Холодную воду перекроют в столице

«Примводоканал» объяснил причину, сообщает DEITA.RU.



Сегодня, 16 октября, 10 домов во Владивостоке останутся без холодного водоснабжения на несколько часов. Об этом сообщили в «Примводоканале».

Отключения связаны с плановыми работами. Они начнутся в 9.00 и завершатся в 17.00.

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