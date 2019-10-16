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Холодную воду перекроют в столице
«Примводоканал» объяснил причину, сообщает DEITA.RU.
Сегодня, 16 октября, 10 домов во Владивостоке останутся без холодного водоснабжения на несколько часов. Об этом сообщили в «Примводоканале».
Отключения связаны с плановыми работами. Они начнутся в 9.00 и завершатся в 17.00.
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