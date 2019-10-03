Холодную воду снова перекроют в столице

Почти 2 тысячи адресов сутки были без холодного водоснабжения, сообщает DEITA.RU.



Сегодня, 3 октября, во Владивостоке по ряду адресов не будет холодной воды. Как сообщили в «Примводоканале», отключения связаны с ремонтными работами.

Холодной воды не будет в 11 домах города с 9.00 до 17.00.

Адреса:

Грекова ул. 3,

5,

7,

9,

Маковского ул. 56А,

Пятнадцатая ул. 2,

4,

6,

6А,

Четырнадцатая ул. 46,

48

Елена Миронова