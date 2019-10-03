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Новости

Холодную воду снова перекроют в столице

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19 Август 2019, 19:45

Холодную воду снова перекроют в столице

3 Октябрь 2019, 07:45

кран

Почти 2 тысячи адресов сутки были без холодного водоснабжения, сообщает DEITA.RU.

Сегодня, 3 октября, во Владивостоке по ряду адресов не будет холодной воды. Как сообщили в «Примводоканале», отключения связаны с ремонтными работами.

Холодной воды не будет в 11 домах города с 9.00 до 17.00.

Адреса:

Грекова ул.  3,

5,

7,

9,

Маковского ул.  56А,

Пятнадцатая ул.  2,

4,

6,

6А,

Четырнадцатая ул.  46,

48

Елена Миронова

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