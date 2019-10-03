Новости
Холодную воду снова перекроют в столице
3 Октябрь 2019, 07:45
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3 Октябрь 2019, 02:45
Холодную воду снова перекроют в столице
3 Октябрь 2019, 07:45
Почти 2 тысячи адресов сутки были без
холодного водоснабжения, сообщает DEITA.RU.
Сегодня, 3 октября, во Владивостоке по ряду адресов не будет холодной воды. Как сообщили в «Примводоканале», отключения связаны с ремонтными работами.
Холодной воды не будет в 11 домах города с 9.00 до 17.00.
Адреса:
Грекова ул. 3,
5,
7,
9,
Маковского ул. 56А,
Пятнадцатая ул. 2,
4,
6,
6А,
Четырнадцатая ул. 46,
48
Елена Миронова
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