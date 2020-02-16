«Холодные звонки» хотят запретить в России

Продавцам хотят запретить обзванивать граждан, продавая и рекламируя товары и услуги. А именно – причислить номера телефонов к персональным данным, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал Российской общественной инициативы.

С предложением о поправках к сразу трем российским законам выступила россиянка Елена Лаптева. Женщина отметила, что она несколько раз сталкивалась с различными навязчивыми «медцентрами» и «салонами красоты», которые зазывают граждан на якобы бесплатные процедуры, позже стремясь навязать кредиты. По сути, такие действия являются мошенническими.

Для защиты граждан Лаптева предложила приравнять номер телефона к «персональным данным». Также, по словам инициатора, нужно наказывать тех, кто покупает на «черном рынке» базы абонентов для обзвона.

Отметим, что для рассмотрения инициативы в ведомстве, петиция должна набрать более 100 тысяч голосов. На сегодняшний день их только 863.