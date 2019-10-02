telegr wh call

Новости

Вот почему отечественная медицина бесит россиян

2 Октябрь 2019, 10:30

Многочисленные аварии блокировали федеральную трассу

2 Октябрь 2019, 10:19

Tele2 создаст martech-платформу с крупнейшими операторами фискальных данных

2 Октябрь 2019, 10:15

Резидентам ТОР и СПВ отменят налоговые льготы

2 Октябрь 2019, 10:00

КНДР стреляет в сторону Приморья

2 Октябрь 2019, 09:45

Мужчинам без образования предлагают зарплату в 250 тысяч

2 Октябрь 2019, 09:30

Больше взяток стали давать в России

2 Октябрь 2019, 09:15

Холодов во Владивостоке не будет

2 Октябрь 2019, 09:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Холодов во Владивостоке не будет

2 Октябрь 2019, 09:00

Приморский край, море, бухта, острова, линия прибоя

Средняя дневная температура октября в дальневосточной столице не опустится ниже 10 градусов тепла, сообщает «DEITA.RU».

По данным портала Gismeteo только с 23 по 27 октября дневные температуры будут колебаться в отметках 7-9 градусов, а уже 28 температурный фон в светлое время суток опять должен повыситься до 11-12 градусов.

Кроме того, октябрь ожидается достаточно солнечным – более 20 солнечных дней. Ожидается, что самым теплым днем месяца станет 11 октября, когда температура поднимется до 17 градусов выше 0, этот же день должен порадовать приморцев и осенней грозой.

Читайте также:

Синоптики сказали, какой будет погода в начале октября

Первый снегопад спровоцировал сотни аварий в городе

Столица на сутки останется без холодной воды

Популярное

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

«Вилы точат» — заявление Матвиенко о пенсиях возмутило россиян

Власти разочарованы в развитии территории Фургала

«Единая Россия» подписала себе смертный приговор — политолог
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...