Холодов во Владивостоке не будет

Средняя дневная температура октября в дальневосточной столице не опустится ниже 10 градусов тепла, сообщает «DEITA.RU».

По данным портала Gismeteo только с 23 по 27 октября дневные температуры будут колебаться в отметках 7-9 градусов, а уже 28 температурный фон в светлое время суток опять должен повыситься до 11-12 градусов.

Кроме того, октябрь ожидается достаточно солнечным – более 20 солнечных дней. Ожидается, что самым теплым днем месяца станет 11 октября, когда температура поднимется до 17 градусов выше 0, этот же день должен порадовать приморцев и осенней грозой.