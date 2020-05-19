Хомяки позволили доказать, эффективны ли маски

Более полусотни хомяков продемонстрировали необходимость использования медицинских масок при угрозе распространения коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.

Экспериментами с грызунами занимались специалисты из Университета Гонгонга. Часть животных специально заражали, чтобы проверить, как будет распространяться болезнь, пишут «Известия». Рядом с клеткой, где сидел больной хомяк, помещались клетки с тремя здоровыми, воздух перемещался с помощью вентилятора.

На разных этапах клетки двигались по отношению друг к другу и разделялись имитирующим медицинскую маску барьером. В каждом случае количество зараженных через неделю сильно разнилось. Исследователи трактуют результаты однозначно: использование носителем коронавируса маски фактически спасает окружающих.