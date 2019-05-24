Сразу несколько люков от ливневой канализации исчезли во Владивостоке в районе дома № 173 по улице Светланской, сообщает DEITA.RU.

Возможно, на зияющие провалы глубиной примерно 1,5 метра никто бы и внимания не обратил, но рядом расположена школа и нет тротуара, то есть все граждане ходят по автомобильной дороге. Сердобольная женщина воткнула ветки в ямы, чтобы ночью никто не провалился

«Из одного провала идёт скат, человек сразу улетит глубже», — уверяет женщина, демонстрируя фотографии, на которых видно, что физические данные человек, взрослого и ребенка, позволяют легко провалиться под землю.

Однако на следующий день палки уже вытащили, видимо, они мешали автомобилистам проехать. Пришлось обращаться в ЕДДС, где заявили, что заявку передали в дорожную службу, но в выходные ничего делать не будут. В городской администрации, в свою очередь, заверили, что все решетки ливневой канализации будут восстановлены уже предстоящей ночью, 25 мая.

«Решетки системы ЛК действительно были украдены по указанному адресу. Специалисты выезжали на место, решетки будут установлены предстоящей ночью силами городского предприятия «Содержание городских территорий», — прокомментировали ситуацию корреспонденту DEITA.RU.

Екатерина Брязгунова