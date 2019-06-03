Хорошо учитесь: студентов лишили денег из-за этого
Студенты российского вуза лишились высоких стипендий из-за слишком хорошей учебы, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал пресс-секретарь вуза Андрей Михайлов.
В Тюменской области в Государственном аграрном университете (ГАУ) Северного Зауралья урезали выплаты для студентов из-за их высокой успеваемости. Дело в том, что стипендиальный фонд в 2019 году стал меньше, а студентов, успешно сдавших сессию, стало на 31% больше.
Так и вышло, что средства пришлось распределять на всех отличившихся, и это, в первую очередь, сказалось на отличниках с самыми лучшими результатами, у которых стипендия самая высокая.
Михайлов передает, что вуз собирается сдать профильному министерству статистику по успеваемости, чтобы получать дополнительное финансирование.
Анастасия Туркова