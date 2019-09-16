«Хоровод дружбы» провели в Приморье

Город Уссурийск встретил участников фестиваля «Хоровод Дружбы», сообщает DEITA.RU. Фестиваль состоялся в рамках программы «Многонациональное Приморье», и объединил участников более двадцати национальностей.

Задорные мелодии фестиваля слышны ещё издали, а войдя на площадку, зрителю радует взор многообразие ярких красок нарядов творческих коллективов, участвующих в фестивале. «Хоровод дружбы» проходит уже девятый год, и призван сплотить людей самых разных взглядов и национальностей. Народный артист России Евгений Герчаков отмечает значение толерантности для участников мероприятия.

«Толерантность должна быть в каждом человеке, это безусловно. В России столько национальностей, огромное количество, и чтобы мы все всё-таки были в одной стране, это очень сложно. Ведь мы живём уже не в СССР, где был другой режим. Однако толерантность имеет и оборотную сторону. Порой толерантность очень расслабляет людей, они начинают потакать плохим людям и идеям. Мероприятия очень нужны, они сплачивают народ - это очень правильно, здорово, классно», - отмечает Евгений Герчаков.

Татьяна Заболотная, советник губернатора Приморского края и лидер Приморского регионального отделения «Матери России» отметила стойкость творческих коллективов – участников фестиваля. Татьяна Заболотная заметила, что некоторые коллективы «уже давно заслуживают выйти на позиции народных коллективов», а также поделилась сакральным смыслом хоровода.

«Сам по себе хоровод – это не только творческое объединение людей. Взявшись за руки, объединяясь вообще в целом мы создаём образ гармоничной жизни нашего многонационального Приморья. У нас на Руси когда водили хороводы это считалось процессом омоложения. Когда люди сплачивают в общении, в душе появляется гармония, и появляется определённый запас сил, чтобы творить и дальше», сообщает Татьяна Владимировна.

Пока на различных площадках угощали мёдом, сыром и устраивали конкурс «Чудо-урожай», на сцене участники организовывали сценки, а также пели песни. Елена Владимировна Стабровская является участницей сразу двух творческих коллективов – вокальной группы «Россияночка», из села Степное и народного хора «Родные напевы», село Новоникольское. Участница делится своими впечатлениями от фестиваля:

«Мы видим, как живут другие люди, насколько они дружны, знакомимся с ними и какая разница, какой ты национальности? Абсолютно это безразлично! У нас край действительно населён представителями различных национальностей – и белорусы, и украинцы, и татары, и башкиры, и армяне, и корейцы, и азербайджанцы – да кого здесь только нет! Всё это очень интересно, такое нужно проводить, спасибо организаторам!», - эмоционально высказалась Елена Владимировна.

Среди отрицательных моментов проведения фестиваля можно отметить лишь погоду. Прошедший дождь добавил хлопот участникам, превратив почву под ногами в скользкую грязь. Но несмотря на условия, творческие коллективы Приморья, Еврейской автономной области, Хабаровского края, Амурской области и других регионов Дальнего Востока представили порядка сотни номеров.

Софья Корф