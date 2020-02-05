«Хоть каску надевай» - штукатурка и кирпичи падают с фасада дома

Штукатурка и кирпичи падают с фасада дома прямо на прохожих и припаркованные машины на одной из улиц Владивостока, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщил один из подписчиков паблика dps.control, на Калинина 84 такая ситуация происходит уже более недели. Автор сообщения пишет, что опасную территорию огородили, но камни и штукатурка продолжают сыпаться на землю. Это происходит и в спокойную погоду, а с приходом ветра «камнепад» с дома только усиливается.

«Пишите в прокуратуру сразу, с этой УК иначе не совладаешь, они ничего не делают».

«Денег нет на эксплуатацию дома, скорее всего. Старший подписывает документы от управляйки, не глядя, а УК их тратит на ненужные работы по завышенной стоимости».







