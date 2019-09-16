«Хоть один сказал правду» — россияне не доживут до пенсии

40 процентов мужчин и 22 процента женщин не доживут до выхода на пенсию в России, сообщает DEITA.RU. Такое мнение популярного экономиста Владислава Жуковского опубликовало интернет-издание «Свободная пресса».

По имеющимся данным, во втором триместре текущего года 18,6 процента россиян получают доход, которые значительно меньше прожиточного минимума. Это около 13 процентов от всего населения страны.

При этом в 2018 году во втором квартале россиян, получающих доходы ниже прожиточного минимума, было на полпроцента меньше. Из такой грустной аналитики экономист приходит к выводу, что россияне продолжают нищать, несмотря на все попытки властей остановить процесс обеднения граждан. Одним из методов решения проблемы — повышение пенсионного возраста. Однако все, чего удалось добиться правительству, это уменьшение количество пенсионеров за счет высокой смертности людей.

Проще говоря, благодаря проведенной реформе 22 процента российских женщин и 40 процент мужчин не доживут до пенсии.

Мнение экономиста опубликовали в социальных сетях. Многие пользователи сразу прокомментировали невеселое утверждение. «Не дожил до пенсии, но исправно платил — по наследству детям! Долги кредиты по наследству переходят, а пенсия, если ей не воспользовались, нет», «Товарищи! Внимание! Бросаем пить алкоголь и курить! Доживём до пенсии назло им!», «Хоть один сказал правду! А то остальные так сладко брешут, как у нас все замечательно — и бедности нет, и живем мы долго, и все замечательно в нашем царстве», «Респект экономисту, раньше до повышения пенсионного возраста не доживали, а теперь вообще», — пишут россияне.

Екатерина Брязгунова